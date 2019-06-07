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С 10 июня начнётся ремонт на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией

С 10 июня на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией начнётся ремонт. Будут выполнены работы по устройству защитных слоев на участке с 15-го по 60-й километр, сообщает Росавтодор.

При устройстве защитных слоёв будет использована технология «Сларри Сил»: поверхность дороги покроют эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты. Такой метод позволит обеспечить герметичность покрытия, восстановить эксплуатационные характеристики и продлить срок эксплуатации трассы.

Завершатся работы к началу сентября. На период их проведения на некоторых участках трассы будет вводиться реверсивное движение и ограничение скорости до 40 км/ч.

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