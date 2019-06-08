Игрушки и клубнику приобрёл псковский губернатор в торговых рядах на праздничной поляне в Михайловском

16:15, 08 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с почётными гостями Дней пушкинской поэзии и русской культуры олимпийским чемпионом Алексеем Немовым, актёром Антоном Макарским, директором киностудии «Ленфильм» Эдуардом Пичугиным, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, художественным руководителем праздника Гедиминасом Тарандой посетил ярмарочные ряды на поляне в Михайловском (Пушкинские Горы) 8 июня. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ярмарочных рядах ремесленники и мастерицы представили игрушки ручной работы, ковку, вышивку, керамику, а также исконно русские напитки и блюда.

Михаил Ведерников приобрёл плюшевого зайца у мастерицы из Великих Лук, цветущую садовую клубнику в горшках, несколько игрушек и картину в подарок близким и друзьям, а также продегустировал кленовый сироп.

Он пообщался со всеми мастерами, спрашивал с какими материалами они работают, откуда их поставляют. Кроме того, глава региона интересовался участием ремесленников и рукодельниц в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Практически все участники ярмарки, не только псковские, но и гости из других регионов, подтвердили, что подали заявки и будут представлена на ганзейских ярмарках.

Завершилось знакомство официальной делегации с праздничным пространством в импровизированной деревне Зуево, где выступают фольклорные коллективы и проводятся народные игры. Губернатор присоединился к зрителям этой площадки.