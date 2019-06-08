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Общество

С днём города поздравила псковская делегация жителей Даугавпилса

Делегация Пскова поздравила 8 июня с днём города жителей Даугавпилса (Латвия). На торжества отправились заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

 На приёме в Даугавпилсской городской Думе гости от имени и. п. главы Пскова Елены Полонской поблагодарили руководство латвийского города за сотрудничество. Также были подведены итоги совместной работы в рамках образовательного, спортивного и культурного обмена.

Кроме того, псковичи познакомились с работой муниципальных учреждений культуры Даугавпилса, отделов администрации и городской Думы, в зону ответственности которых входит международное и межмуниципальное сотрудничество.

Сергей Гаврилов и Валерий Тюменцев приняли участие в праздничном шествии по улицам города. В честь дня города в Даугавпилсе проходят концерты, спортивные соревнования, ярмарки ремесленников и другие праздничные мероприятия.

Соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и культуры между Псковском и Даугавпилсом было подписано в 2001 году.

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