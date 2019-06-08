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Общество

Предпоследний уровень опасности введён в Москве из-за жары

В Москве из-за установившейся жаркой погоды введён оранжевый, предпоследний, уровень опасности. Как пишут столичные СМИ, температура воздуха на 8-9 градусов превышает климатическую норму.

На 8 июня прогнозировалось в Москве 33 градуса жары, тогда как рекордом для столицы была отметка в 32,4 градуса, которая была зафиксирована в этот день в 1948 году.

В Псковской области также установилась жаркая погода. Практически неделю днём столбики термометров показывают 30 и выше градусов.

9 июня в регионе несколько похолодает. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье днём в регион будет от 22 до 27 градусов тепла, ожидаются кратковременные дожди и грозы.     

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