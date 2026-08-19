Команда псковского филиала центра «ВОИН» вошла в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях
Подведены итоги Вторых Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». В течение трёх дней более 200 курсантов центра «ВОИН» из 18 регионов России проходили испытания, демонстрировали силу, выносливость, командную работу и тактические навыки, борясь за выход в финал, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Псковский отряд «9 ударный» занял десятое место в итоговой таблице. В финал команда не вышла, однако до старта конкурса псковские курсанты успешно выступили в турнире суперсерии.
В практической стрельбе команда заняла третье место. Псковскую область представляли Иван Калиц, Иван Юдов, Елизавета Ханукович, Георгий Орлов. Иван Калиц также занял первое место в личном зачёте по практической стрельбе.
Второе место в командном зачёте по наземным робототехническим комплексам (НРТК) завоевали Иван Калиц и Владимир Демков. В общем командном зачете «9 ударный» занял третье место.
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