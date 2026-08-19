Минздрав расширит перечень должностей для медсестёр и фельдшеров
С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, который расширяет перечень должностей для среднего медицинского персонала, пишет РИА Новости.
В обновлённый перечень включены должности заведующих здравпунктом, кабинетом медицинской профилактики, а также участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Медики с образованием в области лабораторной диагностики смогут претендовать на пост главного лаборанта. Кроме того, появилась возможность занимать должности стерилизационной медсестры и медсестры по приёму вызовов скорой помощи.
Для фельдшеров открываются и управленческие перспективы. Занять пост главного фельдшера по управлению сестринской деятельностью смогут специалисты, имеющие степень бакалавра по сестринскому делу либо магистра в области общественного здравоохранения. При этом обязательным условием остаётся систематическое повышение квалификации по профилю – не реже одного раза в пять лет. Также фельдшерам по-прежнему разрешено заниматься лечебной практикой, что подчёркивает их универсальную роль в первичном звене здравоохранения.
В Минздраве отмечают, что изменения направлены на упорядочение функционала среднего звена и уточнение профессиональных траекторий в системе здравоохранения. Расширение перечня должностей призвано повысить профессиональный статус специалистов и помочь в решении кадрового вопроса, особенно актуального для развития первичного звена медицинской помощи в регионах.
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