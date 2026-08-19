В Псковской области 17 семей участников СВО заключили социальные контракты
В Псковской области 17 семей участников СВО заключили социальные контракты, рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.
«Мы помогаем получить новую профессию, трудоустроиться, стать ИП или самозанятым, заключив социальный контракт и получив помощь до 350 тысяч рублей», – отметила спикер.
Такой услугой на начало августа в регионе воспользовались уже 17 раз: 11 человек – участники СВО, восемь – члены их семей.
В том числе по этому вопросу участники СВО и их семьи могут получить консультацию в министерстве соцзащиты или в филиале фонда «Защитники Отечества».
Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.
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