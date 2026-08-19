В Псковской области 17 семей участников СВО заключили социальные контракты

12:12, 19 августа 2026, ПАИ

В Псковской области 17 семей участников СВО заключили социальные контракты, рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

«Мы помогаем получить новую профессию, трудоустроиться, стать ИП или самозанятым, заключив социальный контракт и получив помощь до 350 тысяч рублей», – отметила спикер.

Такой услугой на начало августа в регионе воспользовались уже 17 раз: 11 человек – участники СВО, восемь – члены их семей.

В том числе по этому вопросу участники СВО и их семьи могут получить консультацию в министерстве соцзащиты или в филиале фонда «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.