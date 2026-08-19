Участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки

11:06, 19 августа 2026, ПАИ

Участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки, сообщила на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева.

«У нас в регионе для участников СВО и их семей действует 47 мер соцподдержки. Часть из них предоставляются министерством по имущественным отношениям, министерством образования, культуры, спорта, то есть не только министерством соцзащиты», – уточнила спикер.

Министерство соцзащиты, в частности, предоставляет единовременную выплату при заключении контракта в размере 400 тысяч рублей.

«С 14 августа её размер в регионе увеличен для тех, кто будет проходить службу в войсках БПЛА – на 1 млн 200 тысяч рублей больше, а для тех, кто будет служить в ВДВ, – на 2 млн 200 тысяч рублей. Ещё дополнительно для десантников предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Таким образом, общая, региональная и федеральная, выплата для тех, кто идёт служить в ВДВ, составит 3 млн 350 тысяч рублей», – уточнила Ольга Евстигнеева.

Все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно, в том числе для демобилизованных. Например, в число таких мер входит субсидия на подключение к газу до 100 тысяч рублей, льготы по оплате коммунальных услуг и оплате капремонта в размере 50%.

«Если требуется стационарное или полустационарное обслуживание, то ребята и члены их семей получают. Также предоставляются технические средства реабилитации в первоочередном порядке. Есть отдельные выплаты для героев РФ и для их семей. Это ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей, бесплатный проезд для детей Героев России. Перечислять можно очень долго, поэтому за уточнениями всегда можно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества». Там всё расскажут и окажут помощь с оформлением льгот», – подытожила Ольга Евстигнеева.

Справедливость, забота и уважение: как в Псковской области помогают героям СВО.