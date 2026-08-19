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Общество

От новых школ до спортобъектов: о проектах по развитию Пскова поговорят в эфире «Серебряного дождя»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский.

Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

Какие строительные проекты сейчас для администрации Пскова в числе главных приоритетов? Где сегодня в городе ведутся капремонты муниципальных учреждений? Есть ли уже у города планы на 2027 год в сфере капремонта? Какие есть планы по созданию спортивной инфраструктуры в городе? Удалось ли найти в городе площадки, где в перспективе можно было бы построить новые школы? Как сегодня выглядит ситуация в Пскове с расселением аварийного жилья? Есть ли в планах модернизация сетей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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