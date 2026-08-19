Минтранс России оцифровывает пограничные озёра Псковской области

11:23, 19 августа 2026, ПАИ

В России создают электронные навигационные карты озёр. Для этого специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озёр Псковской области: Псковского, Чудского и Тёплого, сообщает Минтранс России.

Работы ведутся по заказу Росморречфлота, завершить их планируется до конца 2028 года. На современном оборудовании исследователи воссоздают рельеф дна, а при помощи снимков из космоса – береговой линии и прибрежных территорий.

Ранее уже оцифровали Ладожское и Онежское озёра, а также более 75 тыс. км рек. Эта работа – часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России: цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры.