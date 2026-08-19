Публикации в интернете и осквернение символов: за что грозит уголовная ответственность

10:33, 19 августа 2026, ПАИ

В России за реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующие нормы закреплены в статье 354.1 УК РФ.

Реабилитацией нацизма считается не только публичное оправдание преступлений гитлеровской Германии. К таким действиям также относятся отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение ложной информации о событиях Второй мировой войны, осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества.

Наказание зависит от обстоятельств совершённого деяния. Нарушителям могут назначить крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы.

Отдельное значение имеет способ распространения информации: ответственность может наступить за соответствующие публикации в интернете, выступления в СМИ и другие публичные действия.

Что именно закон относит к реабилитации нацизма, какие действия могут стать основанием для уголовной ответственности и какое наказание предусмотрено для нарушителей — рассказываем в нашем видео.

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