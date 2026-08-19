Публикации в интернете и осквернение символов: за что грозит уголовная ответственность
В России за реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующие нормы закреплены в статье 354.1 УК РФ.
Реабилитацией нацизма считается не только публичное оправдание преступлений гитлеровской Германии. К таким действиям также относятся отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение ложной информации о событиях Второй мировой войны, осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества.
Наказание зависит от обстоятельств совершённого деяния. Нарушителям могут назначить крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы.
Отдельное значение имеет способ распространения информации: ответственность может наступить за соответствующие публикации в интернете, выступления в СМИ и другие публичные действия.
Что именно закон относит к реабилитации нацизма, какие действия могут стать основанием для уголовной ответственности и какое наказание предусмотрено для нарушителей — рассказываем в нашем видео.
Ранее мы писали о том, как мошенники превращают людей в исполнителей терактов.
Псков и китайский Мяньян намерены расширять сотрудничество в экономике, туризме и образовании
Новую световую конструкцию к 860-летию города устанавливают на крепостном валу в Великих Луках
Социальные объекты Псковской области могут побороться за победу во всероссийском конкурсе «МАРТ»