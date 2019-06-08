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Культура

Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

По данным на 17:00 площадки Дней пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня в Михайловском (Пушкинские Горы) посетили 26 тысяч 700 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева. Она добавила, что порядка 8 тысяч человек побывали на экскурсиях по паркам и домам-музеям заповедника.

«27 тысяч – это не окончательная цифра. Мы ждём довольно много гостьей на вечерний концерт», - отметила Лидия Токарева.

Она рассказала, что в течение дня много зрителей собрало выступление исполнителей классической музыки, Псковского симфонического концерта, популярными были гусарская площадка, деревенька Зуёво, где можно было позвонить в колокола, познакомится с домашними животными. «Очень много интересных событий сегодня! Вот и сейчас идёт балетный спектакль на поляне, на котором присутствуют несколько сотен зрителей», - сказала Лидия Токарева.

 Празднование Дней пушкинской поэзии и русской культуры проходит 8 июня в Пушкинских Горах и на площадках Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». На поэтической поляне в Михайловском, у Пушкинской деревни в Бугрово, в импровизированной деревеньке Зуёво проходят народные гуляния, концерты, работают тематические площадки.  Завершится день концертов на сцене на воде с участием Виктории и Антона Макарских, Имперского русского балета и других коллективов.

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