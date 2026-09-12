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Глава Пскова Борис Елкин анонсировал насыщенные выходные в городе

Подборку интересных мероприятий в Пскове в эти выходные опубликовал глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Изображение из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ

Отправиться в увлекательное путешествие с детьми приглашают в городском культурном центре (площадь Победы, 1) сегодня в 11:00. Больше узнать о звёздном мире можно в Псковском планетарии (улица Советская, 64а) в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00.

В библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) в субботу в 12:00 состоится увлекательная лекция о повести «Заповедник», а в 15:00 в воскресенье – уютный киносеанс.

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» будет проходить на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) в субботу и воскресенье в 20:00.

«Прочувствуйте историю города в движении на краеведческой пробежке «От Ольги до Невского». Ольгинская набережная, 13/2 (школа № 7), воскресенье в 18:00. Пусть выходные будут насыщенными и запоминающимися!» – заключил Борис Елкин.

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