Елена Бибикова поздравила работников социальной сферы Псковской области с профессиональным праздником

09:05, 09 июня 2019, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила работников социальной сферы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

«Этот день объединяет людей с искренними, добрыми и милосердными сердцами. Тех, кто не только по долгу службы, но по зову души помогает и поддерживает людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, кому самостоятельно не справиться с возникшими в их жизни трудностями. Под опекой и вниманием социальных работников инвалиды и ветераны, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и одинокие пожилые люди, которым больше не кому помочь», - отметила Елена Бибикова в поздравлении.

По словам сенатора, профессионализм работников социальных служб — это не только навыки, знания и опыт, но и терпение, самоотдача, жертвенность. «Примите теплые и сердечные слова благодарности за ваш благородный и самоотверженный труд. Пусть наградой за тяжелые и напряженные трудовые будни - станут глубокое уважение и добрые слова признательности людей, нашедших у вас помощь и понимание. А ваши сердца наполняет радость и стремление идти вперед по выбранному пути служения людям», - добавила она и пожелала неиссякаемых жизненных сил, крепкого здоровья, большого счастья и благополучия.

Елена Бибикова считает, что благодаря самоотдаче соцработников, высокому профессионализму и организаторскому таланту, «доброму и сердечному участию в судьбах тех, кто оказался в непростых жизненных обстоятельствах», в Псковской области создана сеть современных, многопрофильных социальных учреждений, реализуются социальные программы, оказывается необходимая поддержка детям и взрослым: ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, детям-сиротам - всем, кто нуждается в социальной защите и поддержке государства.

«Благородная миссия, которую вы выполняете с огромной ответственностью и преданностью делу, заслуживает уважения и признательности тысяч псковичей, чувствующих заботу и внимание работников социальной сферы», - заключила Елена Бибикова.