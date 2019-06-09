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Общество

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи

ТАСС / ГУ МВД по Краснодарскому краю

9 июня утром в Адлерском районе Сочи произошло столкновение двух туристических автобусов, пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по Краснодарскому краю

По словам представителей мэрии Сочи, угрозы жизни пострадавшим нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Пострадавшие получили первую медицинскую помощь, кому нужно было лечение, находятся в больнице, по докладу главных врачей, угрозы жизни нет. Ситуация под контролем полностью», - отметили в мэрии.

Также сообщается, что ДТП произошло из-за того, что один автобус не уступил другому. Сейчас стражи правопорядка регулируют движение на этом участке трассы.

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