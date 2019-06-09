Полицейские и полицейские-водители требуются в псковскую Росгвардию

12:24, 09 июня 2019, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны, в частности, требуются полицейские и полицейские-водители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

В ведомстве уточнили, что граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.