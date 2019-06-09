Протезы вместо лап успешно поставили ветеринары новосибиркому коту

14:57, 09 июня 2019, ПАИ

В Новосибирске ветеринары поставили коту вместо лап четыре протеза. Как пишет портал «НДН.Инфо», животное потеряло конечности в январе из-за гангрены, развившейся после обморожения. За помощью к ветеринарам обратилась хозяйка кота Рыжика. Позже специалисты решили создать индивидуальные протезы для каждой лапы.

По словам ветеринарного врача Сергея Горшкова, подобные протезы, созданные на основе компьютерной томографии и пластиковой 3D-модели, не мешают животному, они их не грызут и не лижут. Он также добавил, что функция конечности при этом сохраняется.

«Если животному оставляешь конечность, оно пытается опираться, в этом проблема — если культю оставить, кот ее разобьет», - пояснил Сергей Горшков.

В издании добавили, что это первый случай в стране, когда коту поставили протезы сразу на все четыре лапы.