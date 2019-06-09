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Общество

Более 27 тысяч человек побывали на празднике Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Фото: Администрация Псковской области

8 июня в Пушкинских Горах в главный день Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на праздничных площадках собрались более 27 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

По информации экскурсионной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», 26 тысяч 800 человек в этот день посетили сценические площадки поляны села Михайловское, на вечерний концерт в Бугрово пришли более 5,1 тысяч человек. Около 600 человек пришли на на общую молитву, на литию у некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре. Гости праздника также смогли принять участие в экскурсиях по паркам и домам музеям. Этот праздник побил рекорды посещаемости музея-заповедника последних лет, отметили музейные сотрудники.

В мероприятиях Дней Пушкинской поэзии и русской культуры также приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, актер и режиссер театра и кино, продюсер Игорь Угольников и другие деятели культуры.

Праздник открылся парадом в селе Михайловское. В нем приняли участие делегации всех муниципалитетов Псковской области, а также 220 человек в образе поэта Александра Пушкина, именно столько лет исполнилось со дня его рождения.

На площадках в этот день выступили звезды Мариинского театра, народные творческие коллективы, поэты, хоры, оркестры и солисты. В деревне Зуево гостям представили традиции русской свадьбы и народных гуляний, мастер классы по выездке и фехтованию, состоялось знакомство с бытом гусар состоялись на гусарской сцене. Там же гостям праздника рассказали о дуэлях.

На завершающем день концерте в Бугрово выступил  Имперский Русский Балет, Антон и Виктория Макарские, ансамбль из Карелии «ЛодкАструн» и другие.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, состоялся в Псковской области в 53-й раз.

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