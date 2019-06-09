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Общество

Названы основные угрозы для человечества

В Великобритании специалисты маркетингового агентства Blueclaw составили перечень основных угроз жизни на Земле. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал How Will The World End.

По словам авторов, человечество грозит 4 опасности: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида. При этом эксперты называют самой опасной из них - туберкулез, а вероятность ядерной войны оценивается как одна из самых высоких за последнее время.  

Маловероятным сценарием развития событий специалисты считают столкновение с Землей астероида. Самым опасным из них считается Florence — он имеет диаметр до 3,9 км. От его удара погибли бы 1,2 млрд человек.

Глобальное потепление так и осталось основной климатической угрозой для человечества. Если сегодняшние темпы потепления сохранятся, то температура поднимется на 44 градуса через 2 тысячи 136 лет. При достижении этой отметки уровень Мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу, отметили эксперты.

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