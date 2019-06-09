Два новых современных футбольных поля появятся в Псковской области

16:48, 09 июня 2019, ПАИ

В рамках подписанного в Москве соглашения в Псковской области появятся два новых современных футбольных поля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов.

По его словам, на строительство полей будет выделено 80 млн рублей - по 40 млн рублей на каждое. 99% этой суммы финансируется за счет средств федерального бюджета, 1% - за счет регионального.

По мнению Алексея Севастьянова, новые футбольные поля должны появится в Пскове и Великих Луках, но окончательное решение в ближайшее время примет администрация Псковской области.

Планируется, что поля построят в 2020 и 2021 году.