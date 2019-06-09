О пожарной безопасности напомнили великолучанам сотрудники псковского МЧС

18:01, 09 июня 2019, ПАИ

9 июня в Великих Луках специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Великолучанам напомнили требования пожарной безопасности, предъявляемые к бытовым газовым приборам и электрической проводке, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Особое внимание специалисты уделили профилактике пожаров в жилых домах, по поведению в летний пожароопасный период, профилактике детской гибели и травматизма, а также правилам поведения в лесах, недопущению палов сухой травянистой растительности.