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Общество

Искатель приключений пересёк Финский залив в чугунной ванне с мотором

Житель Финляндии Маркку Эклунд преодолел Финский залив от Порккалы до Таллина в чугунной моторизованной ванне. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

В путь он отправился 7 июня в районе 18:00 и спустя 11 часов прибыл в эстонский порт Пирита.

Готовясь к путешествию, Маркку Эклунд беспокоился о сварочных соединениях 50-летней ванны, которые начали трескаться. Искатель приключений рассказал, что в детстве он купался в этой чугунной ванне, а в 12 лет сделал в ней аквариум.

Увы, на берегу Таллина задняя часть ванны раскололась.

Осенью Маркку Эклунд планирует новые приключения, в том числе, поездку в Оман и прыжок с тарзанки в пещеру Меджлис аль-Джинн.

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