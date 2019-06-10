В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку

14:09, 10 июня 2019, ПАИ

Трагедией едва не завершился отдых у воды для ребенка из Порхова. Хорошо, что рядом оказался 38-летний Андрей Куклин.

Как рассказал Псковскому агентству информации Андрей Куклин, 8 июня он пришел на речку вместе со своей дочерью и соседскими детьми. Сам мужчина купаться не пошел и остался на берегу, чтобы присмотреть за ребятами. По словам Андрея Куклина, первым из воды выскочил мальчик, который сбивчиво попытался объяснить, что утонула девочка. Как только Андрей понял, что произошло, он тут же бросился к реке.

«Я даже не знаю, как все получилось. На ходу разделся, брюки со шлепками скинул. И в воду. На глубине увидел салатовые шлепки, и вытянул девочку. Она не дышала», - вспомнил порхович. Он сразу же положил ребенка на бок, чтобы из легких вышла вода. После Андрей Куклин начал делать искусственное дыхание, и после четырех подходов пострадавшая задышала.

К тому моменту приехали машины Скорой помощи, прибежала мать пострадавшей. Оказалось, она даже не знала, что дочь вместе с подругой ушла купаться. Благодаря грамотным действиям мужчины ребенка удалось спасти.

Андрей Куклин добавил, что навыки оказания первой помощи у него остались еще со школьных времен. Кроме того, раньше он жил в деревне Нестрино Порховского района, где такие случаи бывали не раз. «Там пруд есть, всякое бывало. Помогали друг другу. Теперь у меня к этому строгое отношение - дочь одну на речку никогда не пускаю», - подчеркнул спаситель.