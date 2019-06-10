День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть

10:33, 10 июня 2019, ПАИ

12 июня жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России. В городах и районах подготовлены праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.

В Пскове организацией праздника занимается областной Центр народного творчества при содействии комитета по культуре Псковской области и Дома офицеров.

11 июня в 12:00 в центре состоится областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», а в 17:00 - встреча с представителями национальных организаций и казачества Псковской области «Народов много – страна одна». Будут вручены благодарственные письма, прозвучат вокальные произведения и отрывки в исполнении победителей конкурса «Псковщина читает Пушкина».

12 июня в 13:00 в фойе Дома офицеров откроется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. Перед гостями выступят чтецы-участники конкурса «У каждого в душе своя Россия».

В 14:00 начнется концертно-тематическая программа «Наш дом-Россия» с участием народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры». Хореографический коллектив под руководством Ирины Казимир, имеющий огромный репертуар, расскажет языком танца о величии России. Зрители увидят более 25 номеров различной тематики: народные, патриотические, национальные и танцы, раскрывающие тему А.С. Пушкина.

Перед этим запланированы творческие номера лауреатов конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия».