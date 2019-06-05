Два человека пострадали в ДТП в Псковской области в минувшее воскресенье

10:38, 10 июня 2019, ПАИ

9 июня в Псковской области было зарегистрировано два ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в 7:30 в Новосокольническом районе на 495 километре трассы М-9 «Балтия» 55-летний водитель «Крайслера» на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка.

В 10:00 в Опочецком районе на 413 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 46-летняя женщина за рулем ВАЗ-211013 сбила 78-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу.