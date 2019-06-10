Видеонаблюдение установят в одной из школ Красногородского района по требованию прокуратуры

10:59, 10 июня 2019, ПАИ

В Ильинской средней школе Красногородского района установят видеонаблюдение. Такое решение принял суд, удовлетворив исковое заявление прокурора об обязании оборудовать системой видеонаблюдения образовательное учреждение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что в Ильинской средней школе не было оборудовано видеонаблюдение. Его отсутствие нарушает требования законодательства об образовании и положения свода правил «Общественные здания и сооружения».

В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который был удовлетворён. Суд обязал устранить нарушения законодательства до 30 марта 2020 года.