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Общество

Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня

12 июня, в День России, в Псковской области прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах - ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Тепло, местами даже жарко», - добавила она. Столбики термометров в этот день будут колебаться от +25 до +30 градусов. Ожидается северо-западный и северный умеренный ветер, при грозах - порывистый. Ночные температуры будут в интервалах от +8 до +13 и от +10 до +15 градусов.

Такой характер погоды сохранится до 14-го июня. «Затем воздушная масса поменяется, придет более холодная», - продолжила Тала Нещадимова. Дневные температуры, по предварительному прогнозу, составят от +18 до +23 градусов, ночные – от +7 до +12. Будет дуть ветер северных направлений от северо-западного до северо-восточного.

ПРОГРАММУ Дня России в Пскове можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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