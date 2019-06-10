Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области

12:10, 10 июня 2019, ПАИ

В Псковской области проведут обучающие мастер-классы по оформлению заявок для участия во втором конкуре президентских грантов. Проведут их специалисты Фонда президентских грантов, сообщает ТАСС.

Заявки принимаются с 10 по 31 июля. Некоммерческие организации со всей страны могут подать свои социальные и культурные проекты.

Фонд президентских грантов советует будущим участникам представить заявки не позднее 24 июля, это даст возможность исправить возможные технические ошибки. Материалы принимаются только в электронном виде. Условия приема работ размещены на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы».

14 октября будут подведены итоги второго конкурса, поддержанные Фондом проекты смогут начать реализовывать с 1 ноября. По итогам конкурса НКО в общей сложности получат до 4,5 млрд рублей, уточнили организаторы.