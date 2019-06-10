Великие Луки станут столицей Олимпийского Дня в Псковской области

12:27, 10 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках 16 июня пройдет серия мероприятий, посвященных Олимпийскому Дню. Его основной площадкой станет остров Дятлинка. Об этом представителям СМИ рассказали организаторы мероприятия, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель олимпийского совета Псковской области, главный организатор Олимпийского дня в Псковской области, заслуженный мастер спорта СССР Светлана Семёнова отметила, что яркий фестиваль спорта пройдет в 15 городах страны. Для вхождения в этот список следовало пройти конкурсный отбор. Заявки от кандидатов принимались с 15 апреля. Великие Луки заняли первую строчку в списке победителей такого отбора.

Она уточнила, что всего на Дятлинке будет 10 площадок. На организацию мероприятий затрачено порядка 760 тысяч рублей. Это оснащение площадок, спортивный инвентарь, призы и культурная программа.



