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Культура

Музыкальный фестиваль «Кинопробы-2019» не состоится

В 2019 году музыкальный фестиваль «Кинопробы» в Окуловке Новгородской области не состоится. Он должен был пройти в третий раз. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, «инвестор потерял интерес к развитию территории и вышел из проекта».

Фото из группы «Музыкальный фестиваль КИНОпробы в Окуловке» в социальной сети «ВКонтакте».

Именно поэтому было принято решение мероприятие отменить. Возврат денег за приобретенные ранее билеты начнется с 17 июня через операторов, у которых были куплены билеты.

На фестивале должны были выступить около 50 музыкальных коллективов, включая группы «Алиса», «Би-2», «Король и Шут». Одной из фестивальных традиций являлось обязательное исполнение всеми участниками хотя бы одной песни группы «Кино».

В 2017 году в Окуловке прошел первый фестиваль «Кинопробы.Solstice». Годом позже прошёл второй рок-фестиваль, который за три дня посетили около 30 тысяч человек.

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