Псковские артисты показали «Реку Потудань» в Воронеже

13:31, 10 июня 2019, ПАИ

Зрители 9-го Международного Платоновского фестиваля увидели постановку Псковского академического театра «Река Потудань». Спектакль показали на сцене Камерного театра, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Стартом для общения со зрителем стала лекция арт-директора Псковского театра драмы, театрального критика Андрея Пронина. Речь шла о рождении «Реки Потудань» и о работе над постановкой, о режиссерской работе Сергея Чехова. Спектакль в этом году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска». И, кстати, был первой постановкой в истории театра из Пскова, номинированной сразу в шести номинациях.

«Она была тепло встречена местной театральной публикой и гостями фестиваля», - отметили в Дирекции.

В Международном Платоновском фестивале искусств участвуют коллективы из 17 стран мира.