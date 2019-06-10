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Культура

Псковские артисты показали «Реку Потудань» в Воронеже

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Зрители 9-го Международного Платоновского фестиваля увидели постановку Псковского академического театра «Река Потудань». Спектакль показали на сцене Камерного театра, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Стартом для общения со зрителем стала лекция арт-директора Псковского театра драмы, театрального критика Андрея Пронина. Речь шла о рождении «Реки Потудань» и о работе над постановкой, о режиссерской работе Сергея Чехова. Спектакль в этом году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска». И, кстати, был первой постановкой в истории театра из Пскова, номинированной сразу в шести номинациях.

«Она была тепло встречена местной театральной публикой и гостями фестиваля», - отметили в Дирекции.

В Международном Платоновском фестивале искусств участвуют коллективы из 17 стран мира.

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