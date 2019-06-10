0
19:43
Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
17:54
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
17:27
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
16:17
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
15:39
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
13:44
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
12:10
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак

Зоозащитная организация «Шанс» просит псковичей поделиться ненужными ваннами. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», для бездомных собак из пункта передержки нужны 2-3 оцинкованные ванны.

«Лето только началось, пришла жара. Мы стараемся разместить ванночки по всей территории, чтобы собаки могли охладиться: кто-то пьет, кто-то активно купается по несколько раз в день. Но ванночек не хватает», - пояснили в организации.

Оцинкованные изделия прослужат долго, а пластиковые не пригодны, так как собаки их быстро уничтожают. «Если есть у кого ненужная такая ванночка, мы с удовольствием примем», - добавили в «Шансе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
10 июня 2019
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское 1
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
10 июня 2019
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
10 июня 2019
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
10 июня 2019
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
10 июня 2019
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
10 июня 2019
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть

Идет загрузка...