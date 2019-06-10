Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак

15:39, 10 июня 2019, ПАИ

Зоозащитная организация «Шанс» просит псковичей поделиться ненужными ваннами. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», для бездомных собак из пункта передержки нужны 2-3 оцинкованные ванны.

«Лето только началось, пришла жара. Мы стараемся разместить ванночки по всей территории, чтобы собаки могли охладиться: кто-то пьет, кто-то активно купается по несколько раз в день. Но ванночек не хватает», - пояснили в организации.

Оцинкованные изделия прослужат долго, а пластиковые не пригодны, так как собаки их быстро уничтожают. «Если есть у кого ненужная такая ванночка, мы с удовольствием примем», - добавили в «Шансе».