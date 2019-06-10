Псковские пенсионеры выступили на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Пенсионеры из Псковской области приняли участие в 9-ом Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью и заняли 36-е место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».
Всего соревнования собрали представителей 73 регионов России и 7 зарубежных стран. Победителями чемпионата стали пенсионеры из Кировской области. «Серебро» досталась сборной Марий Эл, «бронза» – команде из Московской области.
В чемпионате принимали участие пенсионеры, которые прошли обучение в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Псковскую область на соревнованиях представляли Елена Казандаева и Виктор Струнченко.
По словам регионального координатора партпроекта «Старшее поколение» Натальи Мельниковой, компьютерная грамотность среди пенсионеров сегодня достигла высокого уровня. Она отметила, что если раньше пожилые люди осваивали базовые навыки работы с компьютером, то теперь они изучают всё, что связанно с практическим применением компьютера и Интернета в жизни.