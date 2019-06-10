0
19:43
Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
17:54
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
17:27
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
16:17
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
15:39
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
13:44
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
12:10
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Еще новости
Общество

80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой

28 июня в Пскове 80 делегатов Молодой Ганзы - 2019 пройдут «водный путь» по торговому пути по реке Великой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, заплыв пройдет с 17:00 до 19:00.

По словам организаторов, участники будут плыть на моторных катерах от поселка Родина до Ольгинского моста. Также в ходе мероприятия состоится экскурсия «След Ганзейских купцов в Пскове».

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени, в которых примут участие делегации из ганзейских городов Европы и России. В их составе - творческие коллективы и мастера и представители бизнес-сообщества, которые станут участниками экономического форума.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
10 июня 2019
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское 1
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
10 июня 2019
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
10 июня 2019
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
10 июня 2019
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
10 июня 2019
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
10 июня 2019
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть

Идет загрузка...