80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой

16:17, 10 июня 2019, ПАИ

28 июня в Пскове 80 делегатов Молодой Ганзы - 2019 пройдут «водный путь» по торговому пути по реке Великой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, заплыв пройдет с 17:00 до 19:00.

По словам организаторов, участники будут плыть на моторных катерах от поселка Родина до Ольгинского моста. Также в ходе мероприятия состоится экскурсия «След Ганзейских купцов в Пскове».

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени, в которых примут участие делегации из ганзейских городов Европы и России. В их составе - творческие коллективы и мастера и представители бизнес-сообщества, которые станут участниками экономического форума.