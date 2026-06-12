Тематические мероприятия проходят в детских лагерях Псковской области
В День России в детских лагерях Псковской области проходят тематические мероприятия, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.
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Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области
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Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области
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Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области
Ребята украшают окна школ, проводят конкурсы, участвуют в акциях «Флаг во дворах», «Неофициальные символы России», отвечают на вопросы викторин, мастерят поделки и рисуют.
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