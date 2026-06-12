Тематические мероприятия проходят в детских лагерях Псковской области

17:59, 12 июня 2026, ПАИ

В День России в детских лагерях Псковской области проходят тематические мероприятия, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.



Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области



Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области



Фото: предоставили в министерстве образования Псковской области





Ребята украшают окна школ, проводят конкурсы, участвуют в акциях «Флаг во дворах», «Неофициальные символы России», отвечают на вопросы викторин, мастерят поделки и рисуют.