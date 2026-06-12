В архиве Псковской области рассказали, как менялось название государственного праздника 12 июня

20:03, 12 июня 2026, ПАИ

Государственный архив Псковской области на основе хранящихся в фондах документов и печатных материалов проследил эволюцию названия государственного праздника, который ежегодно отмечается 12 июня. Сегодня эта дата известна как День России, но так было не всегда, сообщили в архивной службе.

12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Спустя два года, 11 июня 1992 года, Верховный Совет РФ своим постановлением придал этой дате статус праздничного нерабочего дня. Ещё через два года, 2 июня 1994 года, указом президента Бориса Ельцина 12 июня было объявлено государственным праздником – Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

В обиходе праздник также называли Днём независимости, хотя официально такое наименование ни в документах, ни на плакатах не фигурировало. В 1998 году Борис Ельцин предложил переименовать его в День России. Однако официально новое название праздник получил только 1 февраля 2002 года.

В фондах Государственного архива Псковской области сохранились материалы, отражающие эти изменения, в том числе перепечатки текстов правительственных телеграмм и обращения руководителей областных органов власти в 1996 году. Архивная служба региона подчёркивает, что все эти перемены можно проследить по публикациям в печатных средствах массовой информации и по поздравительным телеграммам разных лет.