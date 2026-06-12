Губернатор Ведерников поблагодарил участников псковского автопробега в честь Дня России

22:12, 12 июня 2026, ПАИ

Более 50 экипажей и свыше 150 жителей и гостей региона приняли участие в патриотическом автопробеге, посвящённом Дню России, который прошёл сегодня, 12 июня, в Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто украсил свои автомобили и присоединился к колонне. Об этом сообщается в его канале в MAX.

«Спасибо каждому, кто украсил свой автомобиль и стал частью яркого события!» – написал глава региона.

Автопробег стартовал в 14:00 от монумента Александру Невскому на горе Соколихе. Маршрут колонны пролегал по улицам Ижорского Батальона, Чудской, мосту Александра Невского, улице Юбилейной, Рижскому и Октябрьскому проспектам, улицам Гражданской, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, Леона Поземского и завершился у монумента «Ледовое побоище» на Соколихе.

Организаторами мероприятия выступили министерство молодёжной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».