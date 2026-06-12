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Общество

Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи

Добровольцы при поддержке Центра молодёжи и общественных инициатив, неравнодушных граждан, организаций и правительства Псковской области направили в Мелитополь (Запорожская область) очередную партию гуманитарной помощи в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Об этом сообщил губернатора Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Волонтёры Псковской области отправили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Груз включает 2,5 тысячи бутылок питьевой воды. Как отметил глава региона, из-за перебоев с электричеством и водоснабжением поставки питьевой воды остаются одним из самых востребованных направлений гуманитарной помощи. Псковская область продолжает поддерживать жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

«Наша молодёжь активна не только в творческих и спортивных проектах. На постоянной основе мы собираем гуманитарную помощь историческим регионам России», – подчеркнул Ведерников.

Губернатор также поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке помощи, и подтвердил готовность региона и дальше приходить на помощь нуждающимся.

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