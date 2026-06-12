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Общество

В Пскове открылась выставка лучших фотографий детей в национальных костюмах

Накануне Дня России в Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» открылась выставка фотографий «Дети России», посвящённая Году единства народов России, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Представленные фотографии детей в национальных костюмах – лучшие работы конкурса, который ежегодно с 2014 года проводит межрегиональная общественная организация «Гильдия межэтнической журналистики». Выставка «Дети России» побывала во многих регионах нашей страны и даже за рубежом, а теперь представлена и в Пскове. Её дополнила выставка посвящённых народам России изданий из фондов библиотеки «От Карелии до Камчатки».

На открытие выставки в библиотеку пришли дети из летнего лагеря естественно-математического лицея № 20. Когда их спросили, какие эмоции у них вызывают эти фотографии, они ответили, что испытывают тёплые чувства, как будто оказались у бабушки в деревне.

Разглядывая фотографии детей в национальных костюмах, псковские школьники пытались угадать, в каких регионах живут эти мальчики и девочки, а библиотекари объяснили им, зачем этническая одежда так богато украшена национальными узорами.

Библиотекари также спросили у лицеистов, какой народ является самым многочисленным в нашей стране, и рассказали, какие народы занимают второе и третье места по численности.

Дети узнали, что всего в России насчитывается 194 коренных народа и что среди них есть такие малочисленные, как псковские сето, а также поразмышляли о том, что такое единство народов России и почему людям разных национальностей надо дружить и поддерживать друг друга.

Разглядывая фотографию девочки в русском национальном костюме с рубелем, дети узнали, из каких элементов была собрана одежда их предков и какой современный прибор им заменял рубель. Кроме того, они посмотрели видео, где современные люди разных национальностей объясняют, зачем они иногда носят традиционную одежду.

Лицеисты, кроме того, узнали, что у Гильдии межэтнической журналистики есть собственный сайт «Национальный акцент» и одноимённый паблик в соцсети «ВКонтакте», где руководитель гильдии, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге снимается в клипах, которые набирают сотни тысяч просмотров.

Библиотекари показали детям три таких клипа: один – о том, какой из народов России считает себя изобретателем пельменей, другой – о преимуществах жизни на Чукотке, где люди питаются самым экологически чистым мясом и не испытывают дефицита полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в рыбе, а третий – о том, как древние калмыки придумали термосы из верблюжьей кожи.

После этого дети попробовали разгадать загадки разных народов России и посмотрели два мультфильма о своих сверстниках, живущих на Севере: один – на якутском языке с субтитрами, а другой – по мотивам саамской сказки.

Мероприятие прошло в рамках реализации корпоративного социокультурного проекта Централизованной библиотечной системы Пскова «Соседи: культурный код этносов Псковской области».

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