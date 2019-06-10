0
19:43
Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
17:54
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
17:27
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
16:17
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
15:39
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
13:44
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
12:10
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Еще новости
Общество

Первая месса после пожара пройдет в Соборе Парижской Богоматери в июне

В середине июня в Соборе Парижской Богоматери состоится первая месса после апрельского пожара, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Месса запланирована в небольшой часовне собора, которая пострадала при возгорании. На службу продут архиепископ, священники, несколько прихожан. По правилам безопасности все они будут в строительных касках.

Настоятель собора Нотр-Дам Патрик Шове сказал, что выбранная дата является символической, это будет праздник освящения алтаря. «Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога», - подчеркнул он. По словам настоятеля, месса позволит укрепить связь между верующими и собором.

Говорит об открытии собора для прихожан пока что преждевременно, добавил Патрик Шове. Для начала он должен быть полностью очищен, «зеленый свет» даст парижская полиция.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля, полностью потушить пожар удалось лишь утром следующего дня. Причины происшествия до сих пор не установлены. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, последний упал на каменный свод и пробил его в трех местах.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
10 июня 2019
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское 1
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
10 июня 2019
80 делегатов Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
10 июня 2019
Псковский «Шанс» ищет оцинкованные ванны для бездомных собак
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
10 июня 2019
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
10 июня 2019
Мастер-класс по оформлению заявок на президентские гранты пройдет в Псковской области
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
10 июня 2019
Тёплая и дождливая погода ожидается в Псковской области 12 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть

Идет загрузка...