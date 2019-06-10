Первая месса после пожара пройдет в Соборе Парижской Богоматери в июне

14:56, 10 июня 2019, ПАИ

В середине июня в Соборе Парижской Богоматери состоится первая месса после апрельского пожара, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Месса запланирована в небольшой часовне собора, которая пострадала при возгорании. На службу продут архиепископ, священники, несколько прихожан. По правилам безопасности все они будут в строительных касках.

Настоятель собора Нотр-Дам Патрик Шове сказал, что выбранная дата является символической, это будет праздник освящения алтаря. «Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога», - подчеркнул он. По словам настоятеля, месса позволит укрепить связь между верующими и собором.

Говорит об открытии собора для прихожан пока что преждевременно, добавил Патрик Шове. Для начала он должен быть полностью очищен, «зеленый свет» даст парижская полиция.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля, полностью потушить пожар удалось лишь утром следующего дня. Причины происшествия до сих пор не установлены. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, последний упал на каменный свод и пробил его в трех местах.