Винтовку пытался провезти гражданин Украины через границу в Пыталовском районе

15:08, 10 июня 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в автомобильном пункте пропуска «Лудонка» сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области задержали гражданина Украины, который пытался ввезти винтовку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген». 52-летний иностранец заявил сотруднику пограничного контроля, что не везет с собой оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы. Но сотрудники ФСБ при досмотре машины обнаружили малокалиберную винтовку ТОЗ-8-01 калибра 5,6 мм в разобранном виде.

Оружие было передано сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.