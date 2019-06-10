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Общество

Винтовку пытался провезти гражданин Украины через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в автомобильном пункте пропуска «Лудонка» сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области задержали гражданина Украины, который пытался ввезти винтовку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген». 52-летний иностранец заявил сотруднику пограничного контроля, что не везет с собой оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы. Но сотрудники ФСБ при досмотре машины обнаружили малокалиберную винтовку ТОЗ-8-01 калибра 5,6 мм в разобранном виде.

Оружие было передано сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

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