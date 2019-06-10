0
18:24
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
17:05
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10:33
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
19:14
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
19:02
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:37
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
17:07
Псков мог бы стать культурным и историческим центром России
Еще новости
Культура

Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня

22 июня в 18:00 на Малой сцене Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина состоится показ эскиза спектакля «Последняя игра Пушкина» по одноименной книге Николая Петракова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.  

Академик Николай Петраков имел хобби – исследование биографии Пушкина. Итогом стали статьи и книги. Именно книга Петракова о последних днях жизни поэта, причинах его дуэли с Дантесом, непростых отношениях с царем легла в основу спектакля. Это постановка не на основе пьесы, рассказа или романа, а на основе научно-популярной монографии. «Александр Сергеевич оставил нам две главные загадки своей гибели: дрался ли Пушкин на дуэли с истинным виновником своего унижения, и кто был автором и распространителем анонимного пасквиля, явившегося катализатором бунта поэта?» -  такие вопросы задает автор.

В одном из своих последних интервью (Николай Петраков умер в 2014 году - ПАИ) исследователь прямо утверждает: «я считаю, что мы имеем право знать правду. А нас десятилетиями уверяли в том, что Пушкин стрелялся с негодяем Дантесом. Пушкинисты сами не понимают, что подобными заявлениями унижают поэта и как великого творца, и как выдающуюся личность. Не мог Пушкин опуститься до того, чтобы ревновать к слащавому юнцу, каким был этот французик. Это слишком мелко. В действительности происходило жёсткое противостояние двух, если хотите, глыб».

Эскиз на псковской сцене создает режиссер театра «Школа современной пьесы» в Москве, координатор программы «Класс молодой режиссуры» Евгений Кочетков (Москва), в прошлом – актер Омского академического театра драмы.  В ролях задействованы: Максим Плеханов, Евгений Терских, Мария Петрук, Андрей Ярославлев, Ирина Смирнова.

Билеты можно приобрести в кассе театра или на официальном сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
10 июня 2019
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10 июня 2019
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2019
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 июня 2019
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
08 июня 2019
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2019
Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры
Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных
08 июня 2019
Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных

Идет загрузка...