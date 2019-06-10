Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня

17:05, 10 июня 2019, ПАИ

22 июня в 18:00 на Малой сцене Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина состоится показ эскиза спектакля «Последняя игра Пушкина» по одноименной книге Николая Петракова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Академик Николай Петраков имел хобби – исследование биографии Пушкина. Итогом стали статьи и книги. Именно книга Петракова о последних днях жизни поэта, причинах его дуэли с Дантесом, непростых отношениях с царем легла в основу спектакля. Это постановка не на основе пьесы, рассказа или романа, а на основе научно-популярной монографии. «Александр Сергеевич оставил нам две главные загадки своей гибели: дрался ли Пушкин на дуэли с истинным виновником своего унижения, и кто был автором и распространителем анонимного пасквиля, явившегося катализатором бунта поэта?» - такие вопросы задает автор.

В одном из своих последних интервью (Николай Петраков умер в 2014 году - ПАИ) исследователь прямо утверждает: «я считаю, что мы имеем право знать правду. А нас десятилетиями уверяли в том, что Пушкин стрелялся с негодяем Дантесом. Пушкинисты сами не понимают, что подобными заявлениями унижают поэта и как великого творца, и как выдающуюся личность. Не мог Пушкин опуститься до того, чтобы ревновать к слащавому юнцу, каким был этот французик. Это слишком мелко. В действительности происходило жёсткое противостояние двух, если хотите, глыб».

Эскиз на псковской сцене создает режиссер театра «Школа современной пьесы» в Москве, координатор программы «Класс молодой режиссуры» Евгений Кочетков (Москва), в прошлом – актер Омского академического театра драмы. В ролях задействованы: Максим Плеханов, Евгений Терских, Мария Петрук, Андрей Ярославлев, Ирина Смирнова.

Билеты можно приобрести в кассе театра или на официальном сайте.