Великолучанин выиграл бой на турнире по боксу в Москве

16:58, 10 июня 2019, ПАИ

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта международного класса по боксу Мухаммад Шехов выиграл бой в вечере профессионального бокса «Дерись и побеждай! Event 44» в Москве. О победе он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Победа за нами 5:0. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня. Идём дальше», - написал боксёр после соревнований. Мухаммад Шехов выступал в категории полулегкого веса, его соперником по рингу был боец из Узбекистана.

Ранее Мухаммад Шехов в составе сборной России завоевал «золото» на международном турнире имени Феликса Штамма.