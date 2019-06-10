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Спорт

Великолучанин выиграл бой на турнире по боксу в Москве

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта международного класса по боксу Мухаммад Шехов выиграл бой в вечере профессионального бокса «Дерись и побеждай! Event 44» в Москве. О победе он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На фото: Мухаммад Шехов. Фото с личной страницы спортсмена «ВКонтакте».

«Победа за нами 5:0. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня. Идём дальше», - написал боксёр после соревнований. Мухаммад Шехов выступал в категории полулегкого веса, его соперником по рингу был боец из Узбекистана.

Ранее Мухаммад Шехов в составе сборной России завоевал «золото» на международном турнире имени Феликса Штамма.

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