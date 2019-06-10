Пройти диспансеризацию в выездном ФАПе у «Империала» смогут псковичи в июне

16:47, 10 июня 2019, ПАИ

10, 11, 13 и 14 июня в Пскове у гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41) горожане смогут пройти диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской поликлиники, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет дежурить возле гипермаркета в эти дни с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42, телефон отделения профилактики: 53-62-14.