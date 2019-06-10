Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское

17:27, 10 июня 2019, ПАИ

На мероприятия Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловское были доставлены около тысячи человек из Пскова и Великих Лук. Бесплатные 12 автобусов были предоставлены «Псковпассажиравтотрансом», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

8 автобусов отправились из Пскова утром 8 июня, два довезли великолучан в Пушкинские Горы. Еще 2 машины выделили дополнительно с 18:00 до 19:00 - с пушкиногорского автовокзала автобусы увезли гостей, которые пожелали покинуть праздник до его окончания.

Последние автобусы до Пскова и Великих Лук отправились с пушкиногорской автостанции в 00:15.

«Хочется верить, что такая слаженная работа властей, транспортников и организаторов масштабных мероприятий на территории Псковской области обретет постоянную основу в будущем», - отметили на предприятии.