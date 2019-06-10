0
17:54
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
16:26
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
14:23
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
10:05
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
16:24
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
15:21
Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ
Еще новости
Экономика

Ремонт двух улиц в Заплюсье обойдется в 2 млн рублей

В деревне Заплюсье Плюсского района отремонтируют участок улицы Римского-Корсакова и улицу Ленина от дома № 2 до пересечения с улицей Комсомольской. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 5 тыс. 449 рублей. Средства будут предоставлены из районного бюджета.

Техническое задание предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство обочин.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

Срок выполнения работ - в течение 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
07 июня 2019
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
07 июня 2019
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
07 июня 2019
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
06 июня 2019
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ
06 июня 2019
Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ
В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум
06 июня 2019
В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум

Идет загрузка...