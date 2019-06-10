Ремонт двух улиц в Заплюсье обойдется в 2 млн рублей
В деревне Заплюсье Плюсского района отремонтируют участок улицы Римского-Корсакова и улицу Ленина от дома № 2 до пересечения с улицей Комсомольской. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 5 тыс. 449 рублей. Средства будут предоставлены из районного бюджета.
Техническое задание предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство обочин.
Проведение аукциона запланировано на 24 июня.
Срок выполнения работ - в течение 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.