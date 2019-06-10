Смотр личного состава прошёл в ОМВД России по городу Великие Луки
Сегодня в ОМВД России по городу Великие Луки прошел строевой смотр личного состав. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с мотр провели начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин с участием представителей аппарата УМВД России по Псковской области.
Цель данного мероприятия – выработка навыков строевой подготовки личного состава органов внутренних дел, поддержание образцового внешнего вида, проверка обеспечения сотрудников вещевым довольствием.
Подводя итоги проверки, Дмитрий Кислицин отметил, что в целом сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки готовы к несению службы в период подготовки и проведения Ганзейских дней, а также предстоящей 24-й Международной встречи воздухоплавателей в городе на Ловати.