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Общество

Автоинспекторы напомнили школьникам в Новосокольниках правила дорожного движения

В Новосокольниках автоинспекторы провели акцию «Дорожная безопасность - в руках каждого!». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, в рамках профилактической операции «Безопасные каникулы» дорожные полицейские побывали у детей из лагеря с дневным пребыванием при городской средней школе.

С ребятами  провели занятия в игровой форме по изучению Правил дорожного движения. Юные жители Новосокольников проявили немалый интерес к этой теме, активно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, сами задавали интересовавшие их вопросы. Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунков, а также разыграли небольшую сценку, разделившись на героев мультфильма «Смешарики».

Дети в таком возрасте уже знают основные требования Правила дорожного движения и в большинстве случаев отвечают на связанные с ними вопросы правильно, но, к сожалению, не всегда их соблюдают. Конечно, в семьях не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции и кружки. Но, зачастую, не придают должного значения вопросам безопасного поведения ребенка на улице.

Главным же в воспитании юного пешехода и пассажира для родителей должен быть принцип: «Делай, как я!». В этой связи Госавтоинспекция напоминает всем взрослым участникам дорожного движения: у ребенка должны сформироваться навыки безопасного поведения на дороге.

«Так, даже если вы опаздываете, переходите дорогу там, где это разрешено. За рулем автомобиля соблюдайте скоростной режим, пристегивайтесь ремнями безопасности и не разрешайте находиться на переднем сиденье детям до 12 лет. Важно своевременно обучать подрастающее поколение умению быстро ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать в детях дисциплинированность, осторожность и внимание.  А если вы сами нарушаете Правила дорожного движения, то и ваш ребенок будет поступать так же», -  отметили в УГИБДД.

 

 

 

 

 

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