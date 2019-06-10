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Общество

«Международную школу юного детектива» провели студенты псковского колледжа искусств

Детский уличный праздник «Международная школа юного детектива» провели студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 5 июня. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в колледже.

По словам преподавателя колледжа Снежаны Власовой, праздник состоялся на стадионе общеобразовательной школы №12 им. Героя России А.Ю. Ширяева. Его участниками стали учащиеся летнего школьного лагеря.

Студенты колледжа, ведущие праздника, в образах агентов международной школы детективов предложили детям пройти ряд различных испытаний. Среди заданий квеста: игры и упражнения на внимание «Попробуй – не ошибись», на умение конспирироваться «Пластилиновые куклы», на перевоплощение «Войди в образ», на развитие памяти «Болтун-находка для шпиона» и др.

Добавим, что Псковский областной колледж искусств и общеобразовательная школа №12 являются социальными партнёрами на протяжении многих лет. По сложившейся традиции представители администрации школы вручили студентам благодарственное письмо, а учащиеся получили сладкие призы.

 

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