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Общество

В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям

В ПсковГУ состоялось торжественное вручение сертификатов иностранным слушателям программ предвузовской подготовки 2018-2019 учебного года. В этом году успешно сдали экзамены 72 иностранца из 29 стран мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По словам начальника отделения дополнительных образовательных программ для иностранных граждан Натальи Молчановой, основная цель программы – подготовка слушателей из числа иностранных граждан к дальнейшему обучению на русском языке, а также адаптация к новой для них социально-культурной среде.

«Учить русский язык очень сложно, потому что он совершенно не похож на мой родной. В будущем я хочу стать специалистом по туризму. И планирую учиться в России», - рассказала Самара из Мозамбика.

С приветственным словом к иностранным слушателям обратилась директор института непрерывного образования Инны Андреяновой. Она вручила слушателям сертификаты об окончании программы.

«Сначала я ничего не понимал, знал только «здравствуйте» и «до свидания». Это очень круто – узнавать новый язык, я уже знаю несколько, но именно в России я хочу продолжить образование. Буду инженером», - поделился впечатлениями Ибрагим из Сенегала.

Вместе с доцентом кафедры русского языка и русского языка как иностранного филологического факультета ПсковГУ Вадимом Андреевым иностранные слушатели исполнили русские народные песни под гитару – «Ой мороз, мороз» и «Миленький ты мой».

«Псков – тихий город с добрыми людьми и хорошим образованием», - отметил выпускник программы Бенхамин из Гватемалы. – «По образованию я физик. Я собираюсь поступать в аспирантуру в России, потому что российские физики - самый сильные в мире».

Свои творческие номера подготовили слушатели из Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана и Таджикистана. По традиции выпускники программы поблагодарили своих преподавателей и оставили свои пожелания в «летописи подготовительного отделения».

Напомним, в Псковском государственном университете с 2012 года успешно реализуются программы предвузовской подготовки. Обучение прошли более 300 иностранных слушателей из 35 стран мира.

 

 

 

 

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